مختصون: هل توزيع المنهج على ثلاثة فصول يخفف العبء على الطالب والأسرة؟

يحمل يومياً طلاب وطالبات كتباً بثلاثة فصول دراسية على ظهورهم، منهم من يقطع مسافات طويلة إلى بيته وهو يحمل حقيبته بشق الأنفس، مما دفع أولياء الأمور إلى تجزئة كتب الفصول الدراسية الثلاثة إلى عدة أجزاء لكل فصل دراسي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بالمكاتب لتجزئة وطباعة الكتب، حيث يصل بعضها إلى 30 ريالًا لتقسيم الكتاب الواحد و200 ريال لطباعة الكتاب الواحد، في استغلال واضح من قبل عمالة محلات خدمات الطالب، مما قد يرهق جيوب الآباء.