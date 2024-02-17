محليات

حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 240 كجم قات في الربوعة

تم استكمال الإجراءات وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص
حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 240 كجم قات في الربوعة

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، تهريب (240) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

قات
حرس الحدود بعسير

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org