خبرات وجودة بأعلى المعايير.. 200 سيدة في مهمة جليلة لإرشاد الحجاج إلى مقارّ سكنهم

شكّل العنصر النسائي دورًا مهمًّا في تنفيذ الخطط التشغيلية والفنية لمركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج في مكة المكرمة بموسم حج 1445، وضمان وصولها إلى مقرات سكن الحجاج، بمرافقة مرشدين يتمتّعون بخبرات جلية بطرق مكة المكرمة.
وتضمّنت خطط أعمال المركز التشغيلية لموسم حج هذا العام 1445هـ، تأهيل الكوادر النسائية وتدريبهن وفق برامج تشمل أعلى معايير الجودة والأداء لخدمة ضيوف الرحمن؛ حيث شكلت خطة المركز لهذا العام وجود أكثر من "200" سيدة من الكادر النسائي تم توزيعهن على مهام عدة داخل محطات استقبال الحافلات وخارجها، إضافة إلى كوادر من الشباب السعودي.
وأوضح مدير مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج بمكة المكرمة عبدالله سندي، أن الكادر النسائي لعب هذا العام دورًا مهمًّا في تنفيذ الخطة، وارتكزت أدوارهن في متابعة الأعمال الإدارية وتحقيق إنجازها في الوقت المحدّد، إضافة إلى الأعمال الميدانية داخل محطات استقبال الحافلات بنظام الورديات كمدخلات لبيانات حافلات الحجاج وإنهاء الإجراءات المتعلقة بإيصالها بمرافقة مرشدي الحافلات إلى مقار سكن ضيوف الرحمن، كذلك متابعة الرحلة من خلال منصة "أرشدني" المزودة بخرائط ذكية تسهم في تقديم أفضل المسارات السليمة لضيوف الرحمن.
وفي ذات السياق أكد نائب مدير المركز ياسر كردي، أن إدارة المركز حرصت على تأهيل وتدريب كافة الكوادر، ومنهم الكادر النسائي؛ ليكنّ جزءًا من منظومة الحج للعمل في خدمة ضيوف الرحمن، تحت مظلة المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف، بمشاركة من النقابة العامة للسيارات، وبإشرافٍ مباشر من وزارة الحج والعمرة.