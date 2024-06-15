خبرات وجودة بأعلى المعايير.. 200 سيدة في مهمة جليلة لإرشاد الحجاج إلى مقارّ سكنهم

وأوضح مدير مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج بمكة المكرمة عبدالله سندي، أن الكادر النسائي لعب هذا العام دورًا مهمًّا في تنفيذ الخطة، وارتكزت أدوارهن في متابعة الأعمال الإدارية وتحقيق إنجازها في الوقت المحدّد، إضافة إلى الأعمال الميدانية داخل محطات استقبال الحافلات بنظام الورديات كمدخلات لبيانات حافلات الحجاج وإنهاء الإجراءات المتعلقة بإيصالها بمرافقة مرشدي الحافلات إلى مقار سكن ضيوف الرحمن، كذلك متابعة الرحلة من خلال منصة "أرشدني" المزودة بخرائط ذكية تسهم في تقديم أفضل المسارات السليمة لضيوف الرحمن.