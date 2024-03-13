MS Pharma تعلن عن موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية على Ravegza

أعلنت MS Pharma، الشركة الرائدة في مجال الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية (SFDA) على عقار Ravegza في شباط 2024، وهو دواء بيولوجي رائد لعلاج أمراض الشبكية، بما في ذلك اعتلال الشبكية السكري (DR) والتنكس البقعي المرتبط بالسن (AMD).
يمنح عقار Ravegza الأمل للكثير من المرضى في المملكة العربية السعودية الذين يعانون من مرض السكري (DM) ومضاعفاته. فمع انتشار مرض اعتلال الشبكية السكري (DR) بنسبة 19.7٪ و مرض وذمة البقعة الصفراء السكرية (DME) بنسبة 5.7٪، فإن الحاجة إلى خيارات علاج فعالة وبأسعار معقولة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، وهو ما يلبيه عقار Ravegza.
صرح كالي كاند، الرئيس التنفيذي لمجموعة MS Pharma، في تعليقه على هذا الاعتماد: "تعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء على عقار Ravegza في المملكة العربية السعودية خطوة أساسية لنا للاستمرار في تحقيق رسالتنا الهادفة إلى توفير رعاية صحية أفضل للمرضى من خلال طرح أدوية عالية الجودة وبأسعار في متناول الجميع. الأدوية البيولوجية المتشابهة والتخصصية جزء لا يتجزأ من محفظة منتجات MS Pharma وتلعب دوراً بالغ الأهمية في تحقيق خطط التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."
من المتوقع أن يؤدي اعتماد Ravegza إلى تحقيق مبيعات تقدر بـ 15 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2027، مما يضع أساساً قوياً لخطة الشركة لتوطين العقاقير البيولوجية ودعم النمو الطموح للمملكة في قطاع الرعاية الصحية.
تلتزم MS Pharma بمواصلة العمل مع أخصائيي الرعاية الصحية والسلطات والمجتمعات لضمان توفر Ravegza في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، والتوجه بخطى ثابتة نحو مستقبل تكون فيه العلاجات المتقدمة لأمراض الشبكية متاحة للجميع.