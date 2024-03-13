MS Pharma تعلن عن موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية على Ravegza

صرح كالي كاند، الرئيس التنفيذي لمجموعة MS Pharma، في تعليقه على هذا الاعتماد: "تعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء على عقار Ravegza في المملكة العربية السعودية خطوة أساسية لنا للاستمرار في تحقيق رسالتنا الهادفة إلى توفير رعاية صحية أفضل للمرضى من خلال طرح أدوية عالية الجودة وبأسعار في متناول الجميع. الأدوية البيولوجية المتشابهة والتخصصية جزء لا يتجزأ من محفظة منتجات MS Pharma وتلعب دوراً بالغ الأهمية في تحقيق خطط التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."