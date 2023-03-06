السعودية تؤكد التزامها بتسخير جميع الإمكانات والدعم لاستضافة "إكسبو 2030 "

وقال الجدعان: إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدتها المملكة، المنبثقة من "رؤية السعودية 2030" أسهمت في دفع وتسريع وتيرة النمو الذي حققته المملكة، حيث تم تنفيذ حزمة من البرامج والمشروعات أسهمت في تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة، مشيرًا إلى أن معرض الرياض إكسبو 2030 يأتي ضمن مبادرات المملكة التي ستُسهم في توفير فرص اقتصادية متنوعة، وتحقيق إيرادات لعديد القطاعات الرئيسة في مدينة الرياض، ورفع جودة حياة سكانها وزوّارها.