إقبال لافت ومميز .. 300 طلب للمشاركة في مهرجان ربيع أشيقر 2026

شهد مهرجان ربيع أشيقر 2026م إقبالًا كبيرًا من الراغبين في المشاركة، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة نحو 300 طلب من جهات وأفراد، في مؤشر يعكس المكانة المتنامية للمهرجان وحضوره الواسع على مستوى الفعاليات الموسمية.