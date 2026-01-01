إقبال لافت ومميز .. 300 طلب للمشاركة في مهرجان ربيع أشيقر 2026

شهد مهرجان ربيع أشيقر 2026م إقبالًا كبيرًا من الراغبين في المشاركة، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة نحو 300 طلب من جهات وأفراد، في مؤشر يعكس المكانة المتنامية للمهرجان وحضوره الواسع على مستوى الفعاليات الموسمية.
وتنوعت طلبات المشاركة بين الأسر المنتجة، وعربات الأطعمة «فود ترك»، إضافة إلى مؤسسات وشركات وعارضين من مجالات متعددة، ما دفع اللجنة التنفيذية للمهرجان إلى إجراء عمليات فرز دقيقة لاختيار المشاركين الأكثر تميزًا، بما يضمن نجاح الحدث وتحقيق أهدافه، كما جرت العادة في النسخ السابقة.
وسينطلق مهرجان ربيع أشيقر في التاسع من يناير 2026م، ويستمر لمدة 7 أيام، يوميًا من الساعة 2 ظهرًا وحتى 11 مساءً، متضمنًا حزمة واسعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية.
ويضم المهرجان هذا العام أركانًا متنوعة، من بينها ركن خلاص أشيقر، وركن المطاعم، وركن القهوة، وركن الأسر المنتجة، وركن الألعاب، إلى جانب المسار التاريخي «رحم نجد»، وركن الطفل، والساحة الخارجية، وخيمة الفعاليات.
وتشهد خيمة الفعاليات برامج متعددة تشمل عروض فن السامري، والمزاد التراثي، وأمسية شعرية، إضافة إلى لقاءات وندوات ثقافية، في إطار سعي المهرجان لتقديم تجربة متكاملة للزوار من مختلف الفئات.