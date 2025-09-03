"بيئة جدة" تردم 3 آبار مهجورة بحي الفضيلة حفاظًا على السلامة

نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، ممثلاً بقسم المياه، أعمال ردم ومعالجة 3 آبار مهجورة في حي الفضيلة، بالتعاون مع الجهات المعنية، ضمن جهود لجنة معالجة الآبار المهجورة، التي تضم الأمانة، والدفاع المدني، ولجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات.
وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة ميدانية تهدف لحصر وردم جميع الآبار المكشوفة والمهجورة داخل نطاق المحافظة، حفاظًا على سلامة الأهالي والممتلكات.
وأوضح المهندس أحمد بن عبدالله القرني، مدير مكتب الوزارة بجدة، أن هذه الجهود تأتي لتعزيز السلامة العامة، والوقاية من المخاطر المحتملة الناجمة عن الآبار المكشوفة، مؤكدًا استمرار العمل في معالجة المواقع الخطرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ودعا "القرني" الأهالي إلى التعاون والإبلاغ عن أي آبار مكشوفة أو مواقع تشكل خطرًا، عبر القنوات الرسمية، لضمان سرعة التدخل وتقليل المخاطر المحتملة.