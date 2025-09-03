"بيئة جدة" تردم 3 آبار مهجورة بحي الفضيلة حفاظًا على السلامة

وأوضح المهندس أحمد بن عبدالله القرني، مدير مكتب الوزارة بجدة، أن هذه الجهود تأتي لتعزيز السلامة العامة، والوقاية من المخاطر المحتملة الناجمة عن الآبار المكشوفة، مؤكدًا استمرار العمل في معالجة المواقع الخطرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.