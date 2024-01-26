تعرّف على تفاصيل قرار "عطلة العيدين" في الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل

ثانياً: يكون تطبيق ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، على النحو الآتي:

1- بالنسبة إلى الجهات التي يخضع جميع العاملين فيها لنظام العمل، فتطبق ما ورد في ذلك البند على جميع العاملين لديها.