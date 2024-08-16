إمام الحرم المكي د. بندر بليلة يؤم صلاة الجمعة بجامع السركال في كمبوديا

أمَّ إمام المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة؛ في صلاة الجمعة اليوم المسلمين في جامع سركال بكمبوديا.
وأوضح "بليلة" في خطبة الجمعة التي حضرها أكثر من 5000 مصلٍ، أن أكبر نعمة منّ الله بها على البشرية هي نعمة الإسلام ونعمة التوحيد، مشدداً على أن التوحيد هو حق الله على العبيد، وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهو الغاية التي من أجلها خلق الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل.
وذكر أن التوحيد منهج حياة يشمل الأقوال والأفعال والاعتقادات والمعاملات.
وقال الدكتور بندر بليلة؛ إن أعظم خطيئة تهدم حسنة التوحيد، وأعظم معصية تنقض شهادة أن لا إله إلا الله، هي الإشراك بالله، فلا أحد ينفع من دون الله -سبحانه- مهما بلغ من الصلاح والعبادة والقدر والمكانة.
وبيّن أن من حق نعمة التوحيد علينا أن ندعو إليها غيرنا من غير المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة، وألا نفخر بها على الناس وألا نسب آلهتهم فيسبون إلهنا الإله الحق.
وختم الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة؛ خطبته بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، بالتوفيق والسداد، ولمملكة كمبوديا وشعبها بالسلام والأمان والازدهار والرخاء.
ويعد جامع السركال، أكبر جوامع العاصمة الكمبودية بنوم بنه، حيث حضر صلاة الجمعة، اليوم، الوزير الأول المكلّف بالمهمات الخاصّة بالحكومة الكمبودية الدكتور عثمان حسن؛ ونائب وزير الطوائف والأديان الحاج أشعري أيوب؛ وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام وكمبوديا محمد بن إسماعيل الدهلوي؛ وجمع غفير من الدعاة والشخصيات الإسلامية، وذلك ضمن برنامج زيارته الرسمية التي تشرف على تنظيم برنامجها وزارة الشؤون الإسلامية، بالتنسيق مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.