إمام الحرم المكي د. بندر بليلة يؤم صلاة الجمعة بجامع السركال في كمبوديا

وأوضح "بليلة" في خطبة الجمعة التي حضرها أكثر من 5000 مصلٍ، أن أكبر نعمة منّ الله بها على البشرية هي نعمة الإسلام ونعمة التوحيد، مشدداً على أن التوحيد هو حق الله على العبيد، وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهو الغاية التي من أجلها خلق الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل.