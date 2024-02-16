نائب أمير مكة يبدأ جولة تفقدية في 5 محافظات بالمنطقة الأسبوع المقبل

تأتي زيارات نائب أمير منطقة مكّة المكرّمة لمحافظات المنطقة، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وبتكليف من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، بهدف الالتقاء بأهالي المحافظات وتلبية مطالبهم وفق تطلعات ولاة الأمر، كذلك الوقوف ميدانيًّا على مشاريع التنمية ومتابعة سير العمل فيها.