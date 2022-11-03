سفارة المملكة في اليابان تتابع آثار الزلزال: مواطنونا بخير

وبناءً على البيانات الزلزالية الأولية، لا يُفترض أن يكون الزلزال قد تسبب في أي ضرر كبير، ولكن ربما شعر به كثير من الناس؛ باعتباره اهتزازًا خفيفًا في منطقة مركز الزلزال.