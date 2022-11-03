سفارة المملكة في اليابان تتابع آثار الزلزال: مواطنونا بخير

أكدت سفارة المملكة في اليابان أنها تتابع آثار الزلزال، مشيرةً إلى سلامة المواطنين السعوديين.
ودعت السفارة المواطنين السعوديين هناك إلى التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث.
وقالت: في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين: 09055833862.
وكان زلزال بقوة 5.0 درجات قد وقع بالقرب من تشيبا، في اليابان.
وتم تسجيل الهزة في وقت مبكر من اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022، الساعة 7:04 مساءً بالتوقيت المحلي، على عمق 69 كم تحت السطح.
وبناءً على البيانات الزلزالية الأولية، لا يُفترض أن يكون الزلزال قد تسبب في أي ضرر كبير، ولكن ربما شعر به كثير من الناس؛ باعتباره اهتزازًا خفيفًا في منطقة مركز الزلزال.