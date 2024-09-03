لتعزيز التعاون المثمر.. جمعية حقوق الإنسان توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة النقل

وتهدف المذكرة إلى تعاون الطرفين في إطلاق مشاريع وحملات توعوية لمستخدمي وسائل النقل العام، والإسهام في تفعيل الأيام العالمية المعنيّة بحقوق الإنسان، وتحقيق التعاون المثمر بين الطرفين في تنفيذ برامج وأنشطة تساعد على دعم المبادرات المجتمعية في المجال الإنساني والحقوقي والاجتماعي.