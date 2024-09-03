لتعزيز التعاون المثمر.. جمعية حقوق الإنسان توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة النقل

وقّعت الجمعيةُ الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، مذكرةَ تفاهم مع الهيئة العامة للنقل في سبيل التنسيق لعدة مجالات؛ حيث تضمّنت الاتفاقيةُ مجالات التعاون المشتركة بين الطرفين.
وتهدف المذكرة إلى تعاون الطرفين في إطلاق مشاريع وحملات توعوية لمستخدمي وسائل النقل العام، والإسهام في تفعيل الأيام العالمية المعنيّة بحقوق الإنسان، وتحقيق التعاون المثمر بين الطرفين في تنفيذ برامج وأنشطة تساعد على دعم المبادرات المجتمعية في المجال الإنساني والحقوقي والاجتماعي.
ومثّل الطرفين في التوقيع: رئيسُ الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري، ووكيلُ الهيئة العامة للنقل عبدالعزيز بن سعود الفراج.