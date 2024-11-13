ليدار للاستثمار وزمزم الخيرية توقعان اتفاقية شراكة مجتمعية لدعم علاج الفئات الأشد حاجة بمنطقة مكة المكرمة

يذكر أن شركة "ليدار للاستثمار العقاري" شاركت في معرض سيتي سكيب العالمي 2024 بجناح مميز حظي بأهتمام كبير من قبل الزوار استعرضت فيه مشاريعها العقارية التي تضمنت "دار السدن " بمدنية جدة ويضم (428) وحدة سكنية و"دار الورود " في الطائف بعدد (535) وحدة سكنية أضافة إلى "دار القادسية" في تبوك ويضم (470) وحدة سكنية , فضلا عن مشروعها " ليدار بارك " بمنطقة القصيم والذي يضم (1007) قطع متنوعة .