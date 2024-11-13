ليدار للاستثمار وزمزم الخيرية توقعان اتفاقية شراكة مجتمعية لدعم علاج الفئات الأشد حاجة بمنطقة مكة المكرمة

وقعت شركة ليدار للاستثمار العقاري وجمعية زمزم الخيرية اتفاقية شراكة مجتمعية لدعم علاج الفئات الأشد حاجة في منطقة مكة المكرمة وذلك في إطار مبادرات الشركة لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع .
تم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي 2024 بحضور الأستاذ محمد بن عبد الله العثيم رئيس مجلس إدارة شركة ليدار والأستاذ يزيد النفيسة نائب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان والأستاذ أحمد السحيم الرئيس التنفيذي لشركة " ليدار" والأستاذ بندر العتيبي المدير العام المكلف لجمعية "زمزم".
وتهدف الاتفاقية لتخصيص مبلغ (1000) ريال لكل وحدة يتم بيعها من مشاريع "ليدار " العقارية في مدينتي (جدة والطائف ).
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مبادرة شركة ليدار للاستثمار المجتمعية بتوقيع اتفقيات شراكة مجتمعية مماثلة مع جمعيات خيرية ومجتمعية لمشروعي الشركة "ليدار بارك " بمنطقة القصيم و"دار القادسية" بمنطقة تبوك إضافة إلى مشاريع الشركة المستقبلة في مختلف مناطق المملكة .
يذكر أن شركة "ليدار للاستثمار العقاري" شاركت في معرض سيتي سكيب العالمي 2024 بجناح مميز حظي بأهتمام كبير من قبل الزوار استعرضت فيه مشاريعها العقارية التي تضمنت "دار السدن " بمدنية جدة ويضم (428) وحدة سكنية و"دار الورود " في الطائف بعدد (535) وحدة سكنية أضافة إلى "دار القادسية" في تبوك ويضم (470) وحدة سكنية , فضلا عن مشروعها " ليدار بارك " بمنطقة القصيم والذي يضم (1007) قطع متنوعة .