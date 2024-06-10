شاهد.. ممرضة سعودية تتنازل عن إجازتها منذ 18 عامًا لخدمة الحجاج

وأردفت: تفوتني بعض الأمور المهمة؛ مثل صباح يوم العيد مع أسرتي، لكنني أحب أن أكون في خدمة الحجاج، وبمجرد أن يفتح المجال للرجوع إلى الأهل، أذهب فورًا على منزلي، ومن يفتح لي هو زوجي أو ولدي، وتكون هناك الكثير من الدموع.