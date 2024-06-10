شاهد.. ممرضة سعودية تتنازل عن إجازتها منذ 18 عامًا لخدمة الحجاج

أوضحت الممرضة السعودية مشاعل آل عبدالرحمن أنها ومنذ 18 عامًا تتنازل عن العطلة الرسمية وفرحة أطفالها؛ خدمةً لحجاج بيت الله.
وقالت: تركت ولدي وهو صغير وأبي كان يتصل بي يوميًا في الصباح، ليطمئنني على ابني طوال 12 ساعة، وهي فترة عملي لأطمئن عليه.
وأضافت: دوامي في الحج يكون لفترة 12 ساعة وأكثر، ومن الأشياء الجميلة عندما تكون هناك حالة حرجة ثم بعد عدة أيام من الرعاية تتحسن وتصبح أفضل.
وأردفت: تفوتني بعض الأمور المهمة؛ مثل صباح يوم العيد مع أسرتي، لكنني أحب أن أكون في خدمة الحجاج، وبمجرد أن يفتح المجال للرجوع إلى الأهل، أذهب فورًا على منزلي، ومن يفتح لي هو زوجي أو ولدي، وتكون هناك الكثير من الدموع.