"القوفي": أبهرتني ردة فعل والد الفتاة المتوفاة دماغيًّا.. وكان سعيدًا لهذا السبب

وقال الدكتور القوفي لبرنامج الراصد: "والله لا أبالغ، لقد أبهرني تفهُّمه للوضع، وكان هادئًا ومطمئنًا ومؤمنًا وسعيدًا؛ كون أعضاء ابنته ستُنقذ 5 أشخاص ".