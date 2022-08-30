"القوفي": أبهرتني ردة فعل والد الفتاة المتوفاة دماغيًّا.. وكان سعيدًا لهذا السبب

"القوفي": أبهرتني ردة فعل والد الفتاة المتوفاة دماغيًّا.. وكان سعيدًا لهذا السبب
كشف مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء، الدكتور طلال القوفي، عن ردة فعل والد فتاة متوفاة دماغيًّا عندما علم أن أعضاء ابنته ستُنقذ خمسة أنفس بإذن الله.
وقال الدكتور القوفي لبرنامج الراصد: "والله لا أبالغ، لقد أبهرني تفهُّمه للوضع، وكان هادئًا ومطمئنًا ومؤمنًا وسعيدًا؛ كون أعضاء ابنته ستُنقذ 5 أشخاص ".
وفصَّل الدكتور طلال القوفي بعد التبرُّع بأعضاء فتاة متوفاة دماغيًّا أعمار وحالات مُن زَرعت لهم الأعضاء قائلاً: "القلب زُرع لطفلة عمرها 10 سنوات؛ كانت تعاني فشلاً قلبيًّا. وطفل عمره 14 عامًا أخذ كلية، و3 بالغين أخذوا الكبد والرئتين والكلية الثانية".
وتُمكِّن خدمة التسجيل للتبرع بالأعضاء عبر تطبيق (توكلنا) والموقع الإلكتروني الخاص بالتطبيق من تسهيل إجراءات التبرع عبر خطوات بسيطة لجميع الراغبين من المواطنين والمقيمين ممن تنطبق عليهم شروط التبرع.
وتقديرًا من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء لمبادرات المتبرعين، فقد أُضيف شعار متبرع بالأعضاء إلى جانب صورة المستخدم على واجهة التطبيق.