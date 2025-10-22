61 اتصالًا في الدقيقة .. 911 تلقى أكثر من 88 ألف مكالمة أمس الثلاثاء

سجّل المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) يوم أمس الثلاثاء 21 أكتوبر 2025م نشاطًا مكثفًا في استقبال البلاغات، إذ تلقى 88,826 مكالمة عبر مناطقه المختلفة، بمتوسط 61 اتصالًا في الدقيقة.
وبيّنت إحصاءات المركز أن منطقة الرياض جاءت في المقدمة بـ 39,616 مكالمة، تلتها مكة المكرمة بـ 25,156 مكالمة، ثم المنطقة الشرقية بـ 16,858 مكالمة، بينما استقبل فرع المدينة المنورة 7,196 مكالمة خلال اليوم ذاته.
وأكد المركز أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة، دون الإفصاح عن هوية المبلّغ، وبما يضمن سرعة الاستجابة وفق أعلى معايير الدقة والمهنية، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في مجالات الأمن والسلامة العامة.