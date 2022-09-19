"البرنامج السعودي" لكفاءة الطاقة يؤكد أهمية التوعية والتثقيف الاجتماعي

وأوضح أن "هناك أخطاء شائعة في التعامل اليومي مع الأجهزة الكهربائية، يمكن تلافيها أو علاجها، ما يؤدي إلى ضبط استخدام الطاقة، ووقف هدرها إلى أقل نسبة ممكنة".