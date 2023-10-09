"هيئة التخصصات" تعتمد زيادة مقاعد التدريب لتخصص الجراحة العامة بالقصيم

وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن الهيئة اعتمدت رفع المقاعد السنوية المخصصة للتدريب من 8 إلى 10 مقاعد في كل مستوى تدريبي؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي العام للمتدربين في المستويات الخمسة من 40 إلى 50 متدربًا لمدة عامين تدريبيين؛ مشيرًا إلى أن منحة الاعتماد الإضافي والزيادة في عدد المقاعد التدريبية جاء استنادًا إلى لائحة الاعتماد المؤسسي والبرامجي وقواعدها التنفيذية ومعايير الاعتماد البرامجي، وتوصية لجنة الاعتماد البرامجي.