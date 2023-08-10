"الولاية على أموال القاصرين" تنظم ورشة "الخطة الاستراتيجية المحدثة"

نظمت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ورشة عمل الخطة الإستراتيجية المحدثة للهيئة 2025-2023 أمس، بالتعاون مع الفريق الاستشاري بمعهد الإدارة العامة، بحضور ومشاركة أعضاء مجلس إدارة الهيئة ورئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا ومساعدي الرئيس وعدد من مديري الإدارات والأقسام ذات العلاقة بالهيئة.
وقام مستشار التخطيط الإستراتيجي بالهيئة الدكتور سليمان آل الشيخ, بتقديم مشروع تحديث الخطة الإستراتيجية ودراسة رؤية ومهام وتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية للهيئة، وبعد ذلك عرض الفريق الاستشاري بمعهد الإدارة العامة المشروع التنفيذي للخطة الإستراتيجية للهيئة 2025-2023، واستعراض الموضوعات الاستراتيجية واستطلاع آراء ذوي العلاقة؛ بهدف تسليط الضوء على تحديث الخطة الإستراتيجية للهيئة.
وقال مساعد رئيس الهيئة للخدمات المشتركة الدكتور إبراهيم بن عبدالله الصفيان: الورشة ناقشت الخطة الإستراتيجية المحدثة 2025-2023، وعرضت مقترحات وتقييم رسالة ورؤية وقيم الهيئة، ومدخلات تطوير الخطة الإستراتيجية والمواءمة مع رؤية السعودية 2023، واستعراض التوجهات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز أعمال الهيئة وتحقيق تطلعات القيادة في تلبية احتياجات وتقديم خدمات متميزة للمستفيدين والمشمولين.