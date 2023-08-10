"الولاية على أموال القاصرين" تنظم ورشة "الخطة الاستراتيجية المحدثة"

نظمت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ورشة عمل الخطة الإستراتيجية المحدثة للهيئة 2025-2023 أمس، بالتعاون مع الفريق الاستشاري بمعهد الإدارة العامة، بحضور ومشاركة أعضاء مجلس إدارة الهيئة ورئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا ومساعدي الرئيس وعدد من مديري الإدارات والأقسام ذات العلاقة بالهيئة.