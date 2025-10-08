طيران ناس يطلق مسارًا جديدًا بين موسكو وجدة بواقع 3 رحلات أسبوعية مباشرة بدءاً من 23 ديسمبر المقبل

ويبدأ طيران ناس في 23 ديسمبر تشغيل ثلاث رحلات أسبوعية بين مطار فنوكوفو الدولي في موسكو ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وذلك بعد أشهر قليلة من إطلاق طيران ناس في أغسطس أول رحلات مجدولة بين موسكو والرياض من قبل شركة طيران سعودية، مع التزام بمزيد من التوسع في الوجهات والمسارات لتوفير المزيد من خيارات السفر الموثوقة والمواتية لضيوفه ضمن جهوده لتعزيز العلاقات بين البلدين. يأتي هذا الإعلان في إطار التعاون المستمر بين طيران ناس والهيئة السعودية للسياحة وبرنامج الربط الجوي في تنفيذ مبادرات تسويقية تهدف إلى تحفيز حركة السفر إلى المملكة، بما في ذلك الترويج لرحلة موسكو – جدة عبر حملات دولية موجهة.