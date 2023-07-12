بعد انضمام المملكة إليها.. ما أهداف معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا؟

تُعد معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، معاهدة سلام بين دول جنوب شرق آسيا، الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، التي تضم: إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، تايلند، وبروناي، وفيتنام، ولاوس، وبورما، وكمبوديا، وقد وُقّعت المعاهدة عام 1976م بين الدول الخمس المؤسسة للرابطة وهي: إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، تايلند، ثم بقية الدول الأعضاء في الرابطة.