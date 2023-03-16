منازل تتزين لرمضان واستعداد على قدم وساق.. "رواج أسواق جازان" يصل للذروة

وحرصت تلك الأسواق والمحال على توفير المواد الغذائية واحتياجات ومستلزمات المنازل من الأثاث والكماليات، فيما رصدت وكالة الأنباء السعودية حركة شرائية نشطة من قبل المتسوقين في الأسواق بلغت ذروتها مع ما تبقى من أيام قبل حلول الشهر الفضيل؛ حيث تعد الحركة التجارية هي الأكبر طيلة أيام العام، ففيها تكتظ أسواق المنطقة بمرتاديها الذين يفدون لها في مختلف الأوقات، لشراء احتياجاتهم اللازمة لاستخدامها في العديد من الأطباق الرمضانية التي تمتاز بها المنطقة من الخضار والفواكه والسمن، فضلًا عن الأكلات الأخرى ومن بينها السمبوسة والشوربة واللقيمات والمكرونة والعصيرات والحلويات وغيرها.