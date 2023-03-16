منازل تتزين لرمضان واستعداد على قدم وساق.. "رواج أسواق جازان" يصل للذروة

تشهد الأسواق والمحال التجارية بمنطقة جازان مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حركة تجارية رائجة، وسط إقبال متزايد من المواطنين والمقيمين للاستعداد لاستقبال الشهر الكريم، بتوفير الاحتياجات والمستلزمات من المواد الغذائية واحتياجات المنازل من الأثاث والكماليات لتبدو في أجمل حال مع دخول هلال رمضان.
وحرصت تلك الأسواق والمحال على توفير المواد الغذائية واحتياجات ومستلزمات المنازل من الأثاث والكماليات، فيما رصدت وكالة الأنباء السعودية حركة شرائية نشطة من قبل المتسوقين في الأسواق بلغت ذروتها مع ما تبقى من أيام قبل حلول الشهر الفضيل؛ حيث تعد الحركة التجارية هي الأكبر طيلة أيام العام، ففيها تكتظ أسواق المنطقة بمرتاديها الذين يفدون لها في مختلف الأوقات، لشراء احتياجاتهم اللازمة لاستخدامها في العديد من الأطباق الرمضانية التي تمتاز بها المنطقة من الخضار والفواكه والسمن، فضلًا عن الأكلات الأخرى ومن بينها السمبوسة والشوربة واللقيمات والمكرونة والعصيرات والحلويات وغيرها.
وليست محال بيع المواد الغذائية وحدها هي التي تحظى بالإقبال فقط في جازان، فالمنطقة تمتاز بأكلاتها الشعبية الشهيرة خلال شهر رمضان المبارك، وهو الأمر الذي يتطلب توفير المواد الأساسية لتلك الوجبات، لذا تشهد محال بيع حبوب الذرة والدخن ازدحامًا من قبل الأهالي لشراء حبوب الذرة أو الدخن، والتي تشكّل مادة أساسية لصنع وجبات "المفالت" و"الحنطة" و"المعكوس"، وهي من وجبات السحور الأساسية في معظم بيوت جازان التي عادة ما يضاف إليها السمن البلدي الخالص، إلى جانب الإقبال على محال بيع البن والبهارات بأنواعها.
ولرمضان في نفوس الأهالي في جازان محبة تفوق الوصف كغيرهم من أبناء الوطن والمسلمين بشتى بقاع الأرض، وتبرز تلك المحبة في الترحيب بالشهر الكريم منذ بداية شهر شعبان بتجديد المنازل ودهنها من الداخل والخارج وتوفير الكماليات اللازمة للمنزل بحسب استطاعة كل أسرة لتبدو البيوت أجمل وأروع مما هي عليه في أي شهر آخر حبًا وشوقًا وترحيبًا بأفضل الشهور بما يحمله من معاني الخير والبذل والعطاء والحب والألفة، مبتهلين للمولى عز وجل أن يتقبل منهم الصيام والقيام والصالح من الأعمال.
وتقوم أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها هذه الأيام بتنفيذ جولات تفتيشية مكثفة على المحال التجارية والغذائية والمطاعم، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والحد من المخالفات، والإسهام في تقديم غذاء آمن للمستهلكين؛ حيث رصدت عدسة "واس" في منطقة جازان الحركة التجارية، وأبرزت من خلال صور عدة ما يعرضه الباعة للمتسوقين.