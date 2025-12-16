"الأمن البيئي" يضبط مخالفات لنظام البيئة في الرياض ومحمية الإمام تركي

وفي محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، تم ضبط مواطن خليجي خالف نظام البيئة عبر الشروع بالصيد في منطقة محظورة، وضُبطت بحوزته (3) صقور و(4) كائنات فطرية، وطُبقت بحقه الإجراءات النظامية. وأكدت القوات أن غرامة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها تبلغ 5,000 ريال، بينما تبلغ غرامة الصيد دون ترخيص 10,000 ريال.