"الأمن البيئي" يضبط مخالفات لنظام البيئة في الرياض ومحمية الإمام تركي

شهدت الساعات الماضية ضبط مخالفات بيئية متفرقة نفذتها القوات الخاصة للأمن البيئي، شملت نقل حطب محلي والصيد في أماكن محظورة.
ففي منطقة الرياض، ضبطت القوات مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة إثر نقله (4) أمتار مكعبة من الحطب المحلي، حيث طُبقت بحقه الإجراءات النظامية، وسُلّمت الكميات المضبوطة للجهة المختصة. وأوضحت القوات أن عقوبة نقل الحطب أو الفحم المحليين تصل إلى 16,000 ريال لكل متر مكعب.
وفي محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، تم ضبط مواطن خليجي خالف نظام البيئة عبر الشروع بالصيد في منطقة محظورة، وضُبطت بحوزته (3) صقور و(4) كائنات فطرية، وطُبقت بحقه الإجراءات النظامية. وأكدت القوات أن غرامة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها تبلغ 5,000 ريال، بينما تبلغ غرامة الصيد دون ترخيص 10,000 ريال.
وأهابت القوات بالجميع الإبلاغ عن أي اعتداءات على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون مسؤولية على المُبلّغ.