جدة.. 700 ألف طالب وطالبة يعودون لمقاعد الدراسة مع بداية الفصل الثاني

وأوضحت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، منال اللهيبي، أن بداية الفصل الدراسي الثاني تمثل امتدادًا لمسيرة النجاح والتميز التي بدأها أبناؤنا الطلبة في الفصل الأول، ومواصلة تميزهم بهمة عالية، وعلى معلميهم ومعلماتهم بذل المزيد من الجهد تحقيقًا للمزيد من الإنجازات وبناء جيل واعٍ ومبدع يُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.