فريق من الحياة الفطرية يبدأ مشروع مسح بحثيًا في البحر الأحمر

وتعد الشعاب المرجانية من أكثر الموائل البحرية أهميةً، ويتميز البحر الأحمر بوجود شعاب مرجانية فريدة من نوعها؛ حيث إنه موطن لعدد من الأنواع المتوطنة التي لا توجد إلا في البحر الأحمر.