"المطرية الـ 13".. "الحصيني": أمطار متفاوتة على هذه المناطق اليوم

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني؛ عن خريطة التوقعات للحالة المطرية الثالثة عشرة المستمرة على المملكة خلال اليوم الأحد.
وتوقّع الحصيني؛ وفقاً للنماذج العددية للطقس، هطول أمطارٍ متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من: الباحة وعسير وحائل والربع الخالي وشمال الشرقية وشمال شرق الرياض، وتكون غزيرة مصحوبة بحبات بَرَد وسيول على أجزاءٍ من سلطنة عُمان.
وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعديّة خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.