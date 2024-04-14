"المطرية الـ 13".. "الحصيني": أمطار متفاوتة على هذه المناطق اليوم

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعديّة خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.