محليات محليات

الإعلان عن مستحقي الأراضي نوفمبر المقبل .. الحقيل: نراقب جميع المدن في ملف الإيجار والتدخل كان ضروريًا في الرياض

وزير البلديات والإسكان: ولي العهد يتابع ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر .. وتوفير 148 ألف وحدة سكنية وخدمية في المدن