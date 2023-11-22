"رسال" تعلن إصدار "بطاقات المدن"

وتأتي هذه الخطوة لتعزز من أهداف شركة رسال في ابتكار حلول تقنية تدعم المنتج المحلي بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة في تنمية قطاع السياحة والذي يعد أحد القطاعات الاكثر نموا في السنوات الاخيرة، حيث حصلت المملكة على المركز الثاني عالميا في نسبة نمو عدد السياح خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2023 كما سجلت نسبة نمو قدرها 58% مقارنة بذات الفترة من عام 2019. كما زاد الإنفاق السياحي لزوار المملكة بنسبة قدرها 121% وكل تلك الأرقام غير المسبوقة تعكس مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية تستلزم تضافر جهود القطاعات المختلفة في خدمة السائحين والزوار.