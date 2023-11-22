"رسال" تعلن إصدار "بطاقات المدن"

في إطار حرصها على تقديم كل ما هو مميز ومبتكر؛ أطلقت شركة رسال الرائدة في حلول البطاقات الرقمية وبرامج المكافآت والولاء "بطاقات المدن" وذلك في إطار سعيها إلى تقديم منتج سياحي أكثر ابتكارا يتسق بشكل مباشر مع ما تهدف له رؤية 2030 من دعم وتسريع إجراءات التحول الرقمي.
وتأتي هذه الخطوة لتعزز من أهداف شركة رسال في ابتكار حلول تقنية تدعم المنتج المحلي بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة في تنمية قطاع السياحة والذي يعد أحد القطاعات الاكثر نموا في السنوات الاخيرة، حيث حصلت المملكة على المركز الثاني عالميا في نسبة نمو عدد السياح خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2023 كما سجلت نسبة نمو قدرها 58% مقارنة بذات الفترة من عام 2019. كما زاد الإنفاق السياحي لزوار المملكة بنسبة قدرها 121% وكل تلك الأرقام غير المسبوقة تعكس مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية تستلزم تضافر جهود القطاعات المختلفة في خدمة السائحين والزوار.
ومن جهته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة رسال حاتم الكاملي عن سعادته بإصدار "بطاقات المدن" مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس بوضوح توجه شركة رسال في ابتكار الحلول الرقمية لمختلف القطاعات، ومؤكدا على أن إطلاق بطاقات المدن يتماشى مع أهداف رؤية 2030 والتي تهدف إلى استقبال 100 مليون زائر محلي وعالمي سنويًا ورفع نسبة مشاركة القطاع السياحي إلى 10% عبر حزمة من الجهود والمشاريع، ويأتي دور شركة رسال الرائدة في الحلول الرقمية في توظيف الرقمنة لتحقيق الأهداف وتسهيل تجربة السياحة عبر عملية رقمية بالكامل وتعزيز مستوى الانفاق المحلي
الجدير بالذكر أن بطاقة جدة الرقمية "Jeddah pass" تعد أولى إصدارات "رسال" من "بطاقات المدن"والتي ستتبعها اصدارات متعددة لباقي المدن السعودية لتوفر لحاملها خدمات و تسهيلات وخصومات وخصومات مميزة عبر شبكة كبيرة من نقاط التسوق و الترفيه و التجارب السياحية ونقاط البيع ,وخدمات المواصلات و المطاعم و غيرها
يذكر أن شركة رسال تتميز بالعديد من شراكاتها الإستراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تعد “رسال” المنصة الرقمية الأكبر في المنطقة في تقديم حلول البطاقات الرقمية مسبقة الدفع وبرامج المكافآت والولاء، وتعمل “رسال” على تقديم تجربة أمثل للعميل من خلال بطاقاتها الرقمية التي تحتوي على أكثر من 600 علامة تجارية محلية وعالمية.