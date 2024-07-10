"هيئة الترفيه" تُخرِّج أكبر دفعة من المستفيدين من برامج مبادرة "صُنَّاع السعادة"

وألقى بافرط كلمة، قال فيها: "حرصت المبادرة، التي تلقت التوجيه والمتابعة المستمرة منذ انطلاقتها من معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة، على اعتماد أفضل المعايير التعليمية بالتعاون مع أبرز الجامعات والشركات العالمية في قطاع الترفيه؛ إذ تم اختيار أفضل الجامعات والأكاديميات العالمية للتركيز على الجانب النظري في هذا القطاع، تلاه التطبيق العملي بالتعاون مع أهم الشركات العالمية".