أمير المدينة يدشن الخدمات الطبية بالمبنى الجديد للعيادات الخارجية بمستشفى الملك فهد

دشّن الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بحضور وزير الصحة فهد الجلاجل، الخدمات الطبّية في المبنى الجديد للعيادات الخارجية بمستشفى الملك فهد العام بطاقة تشغيلية 84 عيادة، والتي نفذها تجمع المدينة الصحي بقيمة 54 مليون ريال وفق أفضل المعايير الانشائية، في إطار تطوير وتحسين منظومة الخدمات الصحيّة المقدمة لسكان وزوار المنطقة.
ونوّه أمير منطقة المدينة المنورة بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- للقطاع الصحي وتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية في سبيل الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمستفيدين؛ تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية لبرنامج تحوّل القطاع الصحي ضمن مستهدفات رؤية المملكة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية والعلاجية على الوجه الأمثل، مشيدًا بجهود وزارة الصحة للارتقاء بمستوى الخدمات من خلال تنفيذ المشاريع الصحية ومتابعة مؤشرات الإنجاز فيها وفق المحددات الزمنية والعمل على دعم كل المرافق بالتجهيزات الطبية المتقدمة.
وخلال التدشين، اطّلع أمير المنطقة على خدمات مبنى العيادات الخارجية الذي جرى إنشاؤه على مساحة 18 ألف متر مربع بزيادة تصل إلى 4 أضعاف عن مساحة المبنى القديم، كما استمع إلى شرح عن خدمات العيادات المتخصصة والخدمات الطبية واللوجستية المساندة والتي تسهم في رفع الطاقة الاستيعابية والتشغيلية في العيادات الخارجية وتقليص قوائم الانتظار وتطوير أنظمة العمل الرقمية بما يتوافق مع مستهدفات برنامج التحول الصحي أحد برامج رؤية السعودية 2030.
وعلى صعيد متصل، افتتح أمير المنطقة، المرحلة الأولى لمشروع تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية التي نفذها التجمع الصحي وتمثلت في 7 مراكز للرعاية الصحية تشمل مركزًا استشاريًا لتقديم الخدمات الطبية التخصصية شرق المدينة المنورة.
واستمع الأمير سلمان بن سلطان، إلى شرح عن خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية ومكوناتها التي تشمل العيادات الأولية والعيادات المتخصصة في طب الأسرة، بالإضافة إلى العيادات العامة والأطفال والأسنان وغيرها من الخدمات المقدمة لخدمة سكان الأحياء السكنية، إلى جانب منظومة الخدمات الصحية المساندة كالأشعة والصيدلية والمختبر.
وخلال الجولة، قدّم الرئيس التنفيذي لتجمّع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن الحربي، شرحًا عن مشروع المجلس الاستشاري الصحي الذي أطلقه التجمع كإحدى مبادراته الوطنية بعدد من المراكز المطورة ضمن نموذج الرعاية الصحية الحديث، والذي يسهم في تحقيق مستهدفات التحول وتعزيز صحة المجتمع بالوقاية من المخاطر الصحية وتحسين جودة وكفاءة الخدمات وتعزيز سهولة الوصول إليها.
من جهته، قدّم وزير الصحة فهد الجلاجل شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة، على رعايته حفل تدشين المشروعات الصحية الجديدة في المنطقة، والتي تهدف إلى تطوير منظومة الخدمات الصحية المقدمة لسكان وزوار المنطقة، مشيرًا إلى الدعم المتواصل الذي له بالغ الأثر في تحقيق مجموعة من المنجزات الصحية والتوسع في تقديم الخدمات الطبية للسكان والزوار بما يتواكب مع حجم الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاع الصحي في المملكة.
وفي نهاية الحفل، قدّم وزير الصحة فهد الجلاجل درعًا تكريميًا لأمير منطقة المدينة المنورة؛ تقديرًا لجهود في دعم مشاريع ومبادرات القطاع الصحي في المنطقة، كما كرّم وزير الصحة، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المهندس فهد البليهشي؛ نظير دعم الهيئة لمشاريع التجمع الصحي على مستوى المنطقة.