أمير المدينة يدشن الخدمات الطبية بالمبنى الجديد للعيادات الخارجية بمستشفى الملك فهد

من جهته، قدّم وزير الصحة فهد الجلاجل شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة، على رعايته حفل تدشين المشروعات الصحية الجديدة في المنطقة، والتي تهدف إلى تطوير منظومة الخدمات الصحية المقدمة لسكان وزوار المنطقة، مشيرًا إلى الدعم المتواصل الذي له بالغ الأثر في تحقيق مجموعة من المنجزات الصحية والتوسع في تقديم الخدمات الطبية للسكان والزوار بما يتواكب مع حجم الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاع الصحي في المملكة.