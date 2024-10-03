شركة سامسونج السعودية للإلكترونيات تعلن عن افتتاح متجرها الجديد في الرياض

أعلنت شركة "سامسونج السعودية للإلكترونيات "، إحدى كبرى العلامات التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات في السعودية، وبالتعاون مع شركة عبد اللطيف جميل للإلكترونيات، الموزع والشريك الرائد في المملكة العربية السعودية للعديد من العلامات التجارية لأكثر من 40 عاماً، عن افتتاح متجرها الجديد في مدينة الرياض. حيث يمثل هذا المتجر خطوة كبيرة تعبر عن التزام سامسونج الاستراتيجي للتوسع في السوق السعودي، مما سيوفر تجارب فريده للعملاء ويقديم حلول مبتكرة.