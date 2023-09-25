توقعات بنمو سوق الأدوية العالمية بالسعودية إلى 13 مليار دولار بحلول 2032
يُتوقع أن تبلغ قيمة سوق الأدوية العالمية في المملكة العربية السعودية 13 مليار دولار بحلول نهاية عام 2032، مع نمو ملحوظ يبلغ 9.6٪ من عام 2022 وحتى عام 2032.
وتشير التوقعات إلى أن سوق الأدوية في السعودية، يشهد نموًّا مستمرًّا بفضل زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، وزيادة الوعي الصحي، والعوامل الاقتصادية العامة مثل ارتفاع الدخل، وزيادة التأمين الصحي والسياحة والاستثمارات الأجنبية؛ حيث بلغت قيمة السوق في العام الماضي ما يزيد على 5 مليارات دولار.
ووفقًا لشركة الاستشارات والأبحاث "futuremarketinsights"؛ فإن المملكة تعمل بدقة على تحسين قطاع الرعاية الصحية، الذي يُعَد أحد المحركات الرئيسية لتعزيز نمو سوق الأدوية فيها طوال فترة التوقعات، كما تقوم بتوطين تصنيع الأدوية داخل البلاد.
وأشار التقرير إلى أن السعودية في المرتبة الثانية في معدلات انتشار مرض السكري في منطقة الشرق الأوسط، والسابع عالميًّا، وتشير التحليلات إلى أن حوالى 7 ملايين شخص مصابون بمرض السكري، بالإضافة إلى 3 ملايين آخرين يعانون من مرض ما قبل السكري.