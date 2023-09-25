توقعات بنمو سوق الأدوية العالمية بالسعودية إلى 13 مليار دولار بحلول 2032

وتشير التوقعات إلى أن سوق الأدوية في السعودية، يشهد نموًّا مستمرًّا بفضل زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، وزيادة الوعي الصحي، والعوامل الاقتصادية العامة مثل ارتفاع الدخل، وزيادة التأمين الصحي والسياحة والاستثمارات الأجنبية؛ حيث بلغت قيمة السوق في العام الماضي ما يزيد على 5 مليارات دولار.