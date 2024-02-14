"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة وأتربة مثارة وضباب كثيف

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وتبوك وعسير والقصيم وحائل والشمالية والشرقية والجوف).

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة العلا والمدينة المنورة. وتشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الشعيبة وبحرة ورابغ والجموم والكامل وخليص والليث والعاصمة المقدسة والعرضيات. وتشهد أمطارًا متوسطة على أضم وميسان والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وكذلك تشهد منطقة الجوف أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الخميس.

ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة حفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ13.00 من مساء الخميس. وتشهد ضبابًا كثيفًا على الجبيل والخُبر والدمام والخفجي والنعيرية ورأس تنورة والقطيف حتى الساعة العاشرة صباحًا.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدوادمي والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس.

ونبَّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة القصيم أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة. وتشمل الحالة الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.

كما تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وكذلك تشهد منطقة تبوك أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء والوجه والمعظم والبدع وحقل وجبل اللوز وعلقان، وتستمر حتى الساعة الـ 13.00 من مساء الخميس. وتشهد أمطارًا متوسطة على ضباء ونيوم شرما حتى الساعة العاشرة صباحًا.