تمهيدًا لانطلاق القمة مع خادم الحرمين.. الرئيس الصيني يصل إلى قصر اليمامة وولي العهد في مقدمة مستقبليه

وأضاف: "تربط الصين والمملكة علاقة وثيقة من الصداقة والشراكة والأخوة، على مدى الـ32 سنة التي مضت على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وظل الجانبان يتبادلان الفهم والدعم، وتترسخ الثقة الاستراتيجية المتبادلة بينهما بشكل مستمر، وحقق التعاون العملي بينهما نتائج مثمرة في المجالات كافة، ويحافظ الجانبان على التواصل والتنسيق الوثيقين في الشؤون الدولية والإقليمية.