خزان عملاق لامتصاص الانبعاثات.. "واحة بريدة" تحصد "أول بصمة مائية في العالم"

وفي مقارنة أُجريت بين واحة بريدة وغابة في ألمانيا، أظهرت أن الأخيرة تصدر انبعاثات كربونية تتجاوز ما تصدره الواحة التي تقع على مشارف مدينة بريدة، بمقدار 12 ضعف، وهو ما يُظهر قدرة الواحة الكبيرة على امتصاص الكربون.