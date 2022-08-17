ولي العهد يشهد مع رئيس أوزبكستان تبادُل عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية

شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وفخامة رئيس جمهورية أوزبكستان مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين، وهي كالتالي :