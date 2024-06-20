رئيس مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية ينوّه بنجاح موسم الحج ويهنّئ قياد المملكة

رفع رئيسُ مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية، الدكتور أحمد عباس سندي؛ التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1445هـ.
وأعرب الدكتور "سندي" عن شكره لله على نجاح الموسم، مشيرًا إلى أن الدعم والتوجيهات المستمرة من القيادة السعودية كان لها الأثر البالغ في تحقيق هذا النجاح. وقال: "نحمد الله على نجاح موسم الحج الذي تحقّق بفضل توجيهات القيادة، أيدها الله، بتقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بأمن وطمأنينة".
وأوضح "سندي" أن الشركة حقّقت نجاحًا بارزًا في خطط تفويج وتنقلات الحجاج، باستخدام منظومة تقنية حديثة ومتكاملة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وأضاف: "تم تكثيف الجهود وتسخير الإمكانيات لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة"، مشيرًا إلى أن الشركة خدمت حجاج 37 دولة؛ ما تطلب مضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات وتسهيل الإجراءات؛ مما أثمر عن إثراء تجربتهم الدينية والثقافية.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة بدر بن علي بافقيه: "لقد شرّف اللهُ بلادَنا بخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، ونحن فخورون بنجاح موسم الحج بفضل الله، ثم بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة".
وأكّد "بافقيه" أن الشركة وضعت راحة الحجاج في مقدمة أولوياتها منذ استقبالهم وحتى مغادرتهم، بداية من الاستقبال والتسكين وتأمين الإعاشة، مرورًا بتصعيدهم إلى مشعر منى واستقبالهم في المخيمات، والإشراف على خدمتهم في عرفة ومزدلفة، وانتهاءً بترتيب إجراءات مغادرتهم بيسر وسهولة، داعيًا المولى عز وجل أن يتقبّل من ضيوف بيته الحرام حجهم، وأن يجعل سعيهم مشكورًا وذنبهم مغفورًا، وأن يعودوا إلى ديارهم سالمين".