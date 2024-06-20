رئيس مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية ينوّه بنجاح موسم الحج ويهنّئ قياد المملكة

وأكّد "بافقيه" أن الشركة وضعت راحة الحجاج في مقدمة أولوياتها منذ استقبالهم وحتى مغادرتهم، بداية من الاستقبال والتسكين وتأمين الإعاشة، مرورًا بتصعيدهم إلى مشعر منى واستقبالهم في المخيمات، والإشراف على خدمتهم في عرفة ومزدلفة، وانتهاءً بترتيب إجراءات مغادرتهم بيسر وسهولة، داعيًا المولى عز وجل أن يتقبّل من ضيوف بيته الحرام حجهم، وأن يجعل سعيهم مشكورًا وذنبهم مغفورًا، وأن يعودوا إلى ديارهم سالمين".