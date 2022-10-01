"الصحة الخليجي": المضادات الحيوية لا تفيد مع نزلات البرد التي تسببها الفيروسات

وأضاف المجلس: المختصون في هذا المجال أكدوا أن المضادات الحيوية لا تفيد في معالجة نزلات البرد التي تتسبب بها الفيروسات، ويُنصح بالابتعاد عن المضادات الحيوية؛ لما فيها من مضاعفات قصيرة وطويلة المدى، كما يُنصح في حالات نزلات البرد والإنفلونزا البسيطة، بأخذ قسط من الراحة والإكثار من تناول السوائل مع أخذ المسكنات بحسب الحاجة.