"الصحة الخليجي": المضادات الحيوية لا تفيد مع نزلات البرد التي تسببها الفيروسات

أكد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال سلسلته التوعوية "إشاعة الأسبوع"، أن ضرورة تناول المضادات الحيوية عند الإصابة بنزلات البرد إشاعة؛ حيث يعتقد الكثير أنه عند إصابتهم بنزلات البرد يجب عليهم المبادرة بأخذ المضادات الحيوية قبل أن تتضاعف وتسوء الحالة.
وأضاف المجلس: المختصون في هذا المجال أكدوا أن المضادات الحيوية لا تفيد في معالجة نزلات البرد التي تتسبب بها الفيروسات، ويُنصح بالابتعاد عن المضادات الحيوية؛ لما فيها من مضاعفات قصيرة وطويلة المدى، كما يُنصح في حالات نزلات البرد والإنفلونزا البسيطة، بأخذ قسط من الراحة والإكثار من تناول السوائل مع أخذ المسكنات بحسب الحاجة.