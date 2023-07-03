42 حاجاً من جمعية "كفيف" ينهون مناسك حج هذا العام بنجاح

أنهى 42 كفيفاً وكفيفةً بمرافقيهم من جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض "كفيف" مناسك حج هذا العام 1444هـ بعد رمي جمرات العقبة الثلاث وطواف الوداع، وسط منظومة متكاملة من الخدمات الميسرة، مؤدين ركنهم الخامس امتثالاً لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام.
وبهذه المناسبة هنأ مدير الشؤون الإدارية والمالية في الجمعية عبدالعزيز المبارك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان وكافة الجهات العامة والخاصة العاملة في هذا الموسم على نجاح خطط حج هذا العام.
وبيّن "المبارك" أن الجمعية شاركت في هذا الحج عبر برنامج "مناسك" الذي يهدف إلى تذليل وتسهيل الصعوبات لذوي الإعاقة البصرية من الجنسين لأداء مناسك الحج والعمرة.
وأشار إلى أنه تم توزيعهم على ثلاث حملات، معرباً عن شكره لوزارة الحج والعمرة، ولكل الداعمين الذين أسهموا في حج هذه الفئة الغالية في المجتمع.