"سبق" ترصد.. الجِمال السائبة تؤذي المارة وتتلف الممتلكات بممشى "قنا عسير"

هاجم قطيع من الإبل السائبة صباح أمس، ممشى "قنا" غرب عسير، مخلّفًا وراءه حالة من الرعب لمرتادي الممشى؛ فضلًا عن إرباكها لحركة السير بالطريق الذي يحاذي المكان وإتلاف بعض الأشجار.
ورصدت "سبق" ذلك القطيع الذي انتشر بامتداد الممشى وهو يتغذى على تلك الأشجار التي تم زراعتها من قِبَل البلدية بالممشى، مخلّفًا وراءه حالة من الأضرار.
واستنكر مرتادو الممشى والطريق المحاذي له، غياب الجهات المسؤولة عن ذلك، وما نتج عنه من خراب وإتلاف لتلك الأشجار التي كلفت الدولة مبالغ مالية باهظة مما يستوجب الحفاظ عليها.
ويشهد مركز قنا انتشارًا لتلك القطعان التي تتغذى على تلك الأشجار الوسطية للطرق وأماكن المشي التي تم إنشاؤها مؤخرًا؛ فضلًا عن ما قد ينتج عنها من حوادث مرورية لا سمح الله.
وطالب السكان ومرتادو تلك المواقع، الجهات المعنية، بسرعة التحرك وإيقاع العقوبات الرادعة على أصحابها؛ بما يضمن الحد من انتشارها.