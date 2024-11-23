"سبق" ترصد.. الجِمال السائبة تؤذي المارة وتتلف الممتلكات بممشى "قنا عسير"

هاجم قطيع من الإبل السائبة صباح أمس، ممشى "قنا" غرب عسير، مخلّفًا وراءه حالة من الرعب لمرتادي الممشى؛ فضلًا عن إرباكها لحركة السير بالطريق الذي يحاذي المكان وإتلاف بعض الأشجار.