"العثيم" يهنئ ولي العهد بالثقة الملكية الغالية بتوليه رئاسة مجلس الوزراء

رفع الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الثقة الملكية الكريمة بتوليه رئاسة مجلس الوزراء.
وقال "العثيم" إن الأمر الملكي الكريم يأتي امتدادًا لقرارات خادم الحرمين الشريفين الحكيمة وبمثابة تجديد للثقة الملكية في سمو ولي العهد؛ لما يتصف به سموه الكريم من خبرات وقدرات استثنائية، ولنجاحه في كل الأعمال والمهام التي تولى أمرها وقام بأدائها بكل كفاءة ومسؤولية؛ تحقيقًا لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشعب السعودي الكريم.
وأشار "العثيم" إلى الجهود العظيمة التي يقوم بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قائد الرؤية وحامل لواء النهضة السعودية الحديثة لتحقيق التطلعات وقيادة التحولات بعزم صادق ونظرة ثاقبة لتعزيز رؤية المملكة 2030 التي تحمل مشاريع عملاقة على كل الأصعدة لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة ومواجهة التحديات بكل عزم واقتدار.
وختم "العثيم" تصريحاته بالدعاء لسموه الكريم بالعون والتوفيق لخدمة وطننا الغالي، وأن يحفظ لبلادنا الغالية أمنها وسلامها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله.