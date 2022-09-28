"العثيم" يهنئ ولي العهد بالثقة الملكية الغالية بتوليه رئاسة مجلس الوزراء

وقال "العثيم" إن الأمر الملكي الكريم يأتي امتدادًا لقرارات خادم الحرمين الشريفين الحكيمة وبمثابة تجديد للثقة الملكية في سمو ولي العهد؛ لما يتصف به سموه الكريم من خبرات وقدرات استثنائية، ولنجاحه في كل الأعمال والمهام التي تولى أمرها وقام بأدائها بكل كفاءة ومسؤولية؛ تحقيقًا لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشعب السعودي الكريم.