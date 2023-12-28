"عز لأهلها".. المطية "منصورة" تتسيّد أشواط رموز الثنايا في مهرجان الإبل

ويتوّج الفائز بالمركز الأول في شوط فئة البكار بمبلغ 700 ألف ريال، كما يُتوج الثاني بمبلغ 250 ألف ريال، والثالث بمبلغ 150 ألف ريال، والرابع 100 ألف ريال، والخامس بمبلغ 75 ألف ريال.