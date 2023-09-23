خريف يبدأ وعواصف تقل.. "المسند": قد يُشعل الناس النار مساءً بالبر شمالاً!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن اليوم الموافق 23 سبتمبر المزامن لليوم الوطني، يمثل الاعتدال الخريفي وبداية فصل الخريف؛ حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء، وتبلغ المسافة بين الأرض والشمس نحو (150125903) كم.
وأشار "المسند"؛ إلى طول فصل الخريف، 89 يوماً ويمتد حتى 22 ديسمبر، موضحاً أن لفصل الخريف ثلاثة أبراج "الميزان والعقرب والقوس"، وله 7 منازل "الزبرة والصرفة والعواء والسماك والغفر والزبانا والإكليل".
وبيّن "المسند"؛ عبر حسابه على "إكس"، أن اليوم 1 الميزان 1402 هجري شمسي (هـ.ش)، وعادة يتميّز فصل الخريف بأنه أقل الفصول في حدوث العواصف الغبارية.
وأردف: اليوم وغداً تشرق الشمس من الشرق تماماً (90 درجة) وتغرب من الغرب تماماً (270 درجة)، وقد يبدأ الناس إشعال النار مساءً في البر، وذلك شمال السعودية، فيما بقي على الوسم 22 يوماً.