خريف يبدأ وعواصف تقل.. "المسند": قد يُشعل الناس النار مساءً بالبر شمالاً!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن اليوم الموافق 23 سبتمبر المزامن لليوم الوطني، يمثل الاعتدال الخريفي وبداية فصل الخريف؛ حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء، وتبلغ المسافة بين الأرض والشمس نحو (150125903) كم.