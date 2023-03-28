سانتكس وتايلكس.. أجود أنواع غراء البورسلين والسيراميك من "دهانات الجزيرة"

تعدّ مرحلة تشطيب المنزل من أهم مراحل البناء وتحتاج لاستعمال مواد بناء ذات جودة ومتانة عالية لضمان سلامة البناء ومتانته وجماله، ويستخدم مصممو الديكور قطعاً متنوعة من البلاط على الجدران لإضافة لمسات جمالية على المنزل فضلاً عن استخدام البلاط في الأرضيات.
ويمثل منتجا "الجزيرة سانتكس" و"الجزيرة تايلكس" أجود أنوع غراء البلاط سواء أكان البلاط من الرخام، أو السيراميك، أو البورسلين، أو الموزاييك وغيرها، وتقدّم "دهانات الجزيرة" بشكل مستمر منتجات تلبي متطلبات العملاء من أفراد وشركات ومؤسسات تفي بجميع احتياجاتهم من الدهانات والحلول الإنشائية بشكل احترافي ومبتكر.
لكل من منتجي "سانتكس" و"تايلكس" تطبيقات وميزات مختلفة تميزهما عن بعضهما البعض، وتنصح "دهانات الجزيرة" باختيار أحدهما بما يتناسب مع احتياجات العميل من غراء البلاط، حيث يختلف غراء البلاط المناسب تبعاً لاختلاف نوع البلاط، ففي حال كان البلاط المراد تركيبه وتثبيته من السيراميك فغراء السيراميك "تايلكس" هو الخيار الأمثل، خاصة إذا كان السيراميك سيثبت من الأعلى إلى الأسفل، إذ إن قوة ومتانة "تايلكس" تثبت السيراميك من دون الحاجة إلى استخدام أوتاد للفواصل، وغراء السيراميك "تايلكس" مناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية على حد سواء، على الأسطح الخرسانية الناعمة، والأسطح المليسة، والبلوك والطوب خفيف الوزن لما له من قوة ترابط ممتازة على هذه الأسطح، و"الجزيرة تايلكس" مناسب لأجوائنا عالية الحرارة ويحافظ على قوته وثباته تحت الظروف الجوية القاسية ليقاوم انزلاق السيراميك.
أما إن كان البلاط الذي ترغب في تثبيته من البورسلين فإن "الجزيرة سانتكس" هو غراء البورسلين الأكثر قوة وثباتاً ومرونة، ومن أكثر ما يميز "سانتكس" هو ملاءمته للأحجام الكبيرة من البلاط مثل الرخام والبورسلين، كما يمكن استخدامه لتثبت بلاط فوق آخر من دون التسبب بمشاكل للبلاط وأيضاً لتقليل التكلفة على العملاء، ويلائم "سانتكس" التطبيقات الخارجية والداخلية، الأفقية والرأسية، ويعطي ترابطاً ممتازاً للأسطح الخرسانية الناعمة، والأرضيات الإسمنتية، والبلوك، والألواح الجبسية، والأسطح المليسة، ومثل جميع منتجات "دهانات الجزيرة" صمم غراء البورسلين هذا ليلائم أجواءنا الاستثنائية ليضمن لجميع العملاء ديمومة وجمال منازلهم وأبنيتهم.
أُسست شركة «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع، وإنتاج، وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي. نجحت الشركة، على مدى العقود الماضية، في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى 400,000 طن سنوياً، وأكثر من 650 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.