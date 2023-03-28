سانتكس وتايلكس.. أجود أنواع غراء البورسلين والسيراميك من "دهانات الجزيرة"

لكل من منتجي "سانتكس" و"تايلكس" تطبيقات وميزات مختلفة تميزهما عن بعضهما البعض، وتنصح "دهانات الجزيرة" باختيار أحدهما بما يتناسب مع احتياجات العميل من غراء البلاط، حيث يختلف غراء البلاط المناسب تبعاً لاختلاف نوع البلاط، ففي حال كان البلاط المراد تركيبه وتثبيته من السيراميك فغراء السيراميك "تايلكس" هو الخيار الأمثل، خاصة إذا كان السيراميك سيثبت من الأعلى إلى الأسفل، إذ إن قوة ومتانة "تايلكس" تثبت السيراميك من دون الحاجة إلى استخدام أوتاد للفواصل، وغراء السيراميك "تايلكس" مناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية على حد سواء، على الأسطح الخرسانية الناعمة، والأسطح المليسة، والبلوك والطوب خفيف الوزن لما له من قوة ترابط ممتازة على هذه الأسطح، و"الجزيرة تايلكس" مناسب لأجوائنا عالية الحرارة ويحافظ على قوته وثباته تحت الظروف الجوية القاسية ليقاوم انزلاق السيراميك.