12 جلسة حوارية وأكثر من 15 محاضرًا يناقشون رحلة التحول الصحي بملتقى الرؤساء التنفيذيين

اختتم ملتقى الرؤساء التنفيذيين للتجمعات الصحية بالمملكة أعماله بفندق الإنتركونتننتال مساء أمس بعدد من الجلسات العلمية.
وتناولت تلك الجلسات عددًا من المحاور والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال للملتقى من التحديات والخبرات والمهام على مستوى التحول الصحي، وكيفية تسخير الإمكانات والجهود للمضي برحلة التحول الوطني.
وشهد الملتقى الذي استضافه ونظمه التجمع الصحي بالطائف إقامة 12 جلسة وورشة عمل، وحضرها أكثر من 57 قائدًا ومسؤولًا وضيفًا، إضافةً إلى الجلسات الحوارية شارك فيها أكثر من 15 محاضرًا من داخل المملكة وخارجها، استمرت جلساتهم الحوارية على مدار يومين، وشارك في جلساتها شركة "سابك" ووزارة الصحة والشركة القابضة والتجمعات الصحية بالمملكة.
يشار إلى أن التجمع الصحي بالطائف استضاف الملتقى للمرة الثانية على مستوى التجمعات الصحية بالمملكة، وعقد خلالها العديد من الجلسات والنقاشات والحوارات التي تسعى لبلورة وصناعة التغيير على مستوى الخدمات الصحية والرعاية العلاجية، ووضع إحدى لبنات التحول الصحي على مستوى الوطن حتى نمضي بمسيرة التحول الوطني نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.