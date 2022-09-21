12 جلسة حوارية وأكثر من 15 محاضرًا يناقشون رحلة التحول الصحي بملتقى الرؤساء التنفيذيين

وشهد الملتقى الذي استضافه ونظمه التجمع الصحي بالطائف إقامة 12 جلسة وورشة عمل، وحضرها أكثر من 57 قائدًا ومسؤولًا وضيفًا، إضافةً إلى الجلسات الحوارية شارك فيها أكثر من 15 محاضرًا من داخل المملكة وخارجها، استمرت جلساتهم الحوارية على مدار يومين، وشارك في جلساتها شركة "سابك" ووزارة الصحة والشركة القابضة والتجمعات الصحية بالمملكة.