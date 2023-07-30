مخبأة في مركبات قدِمت لجمرك الحديثة.. إحباط 3 محاولات لتهريب 151 ألف حبة كبتاجون
نجحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة بإحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 151 ألف حبة كبتاجون، عُثِر عليها مُخبأة في مركبات قدمت إلى المملكة عبر المنفذ.
وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى تم إحباط تهريب (43.000) حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة داخل محرك إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ، وفي المحاولة الثانية تم إحباط محاولة تهريب (45.349) حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة داخل خزان الهواء الواقع على أذرعة التوازن للإطارات الأمامية لمركبة أخرى، في حين تم إحباط محاولة ثالثة لتهريب (62.790) حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة بداخل محرك التبريد الخاص بإحدى المركبات.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات؛ تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.
ودعت في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.