مخبأة في مركبات قدِمت لجمرك الحديثة.. إحباط 3 محاولات لتهريب 151 ألف حبة كبتاجون

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى تم إحباط تهريب (43.000) حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة داخل محرك إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ، وفي المحاولة الثانية تم إحباط محاولة تهريب (45.349) حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة داخل خزان الهواء الواقع على أذرعة التوازن للإطارات الأمامية لمركبة أخرى، في حين تم إحباط محاولة ثالثة لتهريب (62.790) حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة بداخل محرك التبريد الخاص بإحدى المركبات.