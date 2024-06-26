استمرّت أكثر من 18 ساعة.. عملية جراحية ناجحة تنهي معاناة شاب من ورم بالفك بالمدينة المنورة

وفي التفاصيل: أوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أنّ المريض حضر إلى عيادة الوجه والفكين بمستشفى الملك فهد وهو يعاني من تورم في الفك السفلي، وبعد الفحوصات الطبية اللازمة تبيّن وجود ورم الأرومي النخاعي الجريبي أدى لتآكل نصف الفك السفلي من الجهة اليمنى.