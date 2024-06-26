استمرّت أكثر من 18 ساعة.. عملية جراحية ناجحة تنهي معاناة شاب من ورم بالفك بالمدينة المنورة

تمكّن فريق طبي متخصص في جراحة الوجه والفكين بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة؛ من إنهاء معاناة شابّ في العقد الرابع من العمر مع ورم في الفك دام لأكثر من ثلاثة سنوات من خلال تدخل جراحي دقيق استمر لأكثر من 18 ساعة.
وفي التفاصيل: أوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أنّ المريض حضر إلى عيادة الوجه والفكين بمستشفى الملك فهد وهو يعاني من تورم في الفك السفلي، وبعد الفحوصات الطبية اللازمة تبيّن وجود ورم الأرومي النخاعي الجريبي أدى لتآكل نصف الفك السفلي من الجهة اليمنى.
وبيّن التجمع الصحي أن الفريق الطبي المختص قام بدراسة الحالة وقرّر التدخل الجراحي من خلال استئصال الورم وتعويض الجزء المتآكل من الفك بالنسيج الحي الحر المأخوذ من الساق، بجراحة ميكروسكوبية تكلّلت بالنجاح. وبعد انتهاء الخطة العلاجية اللازمة غادر المريض المستشفى وهو بصحة جيدة.