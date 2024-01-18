الصقور في المملكة تتميّز بالأوصاف والوزن والقياس.. تعرف على معايير الصقارين في الاختيار

وأكد الصقار راكان الشيباني أن اختلافات الأوزان والمقاسات في الصقور تتراوح حسب نوعها من صقر إلى آخر، وتختلف أيضًا في نفس النوعية من صقر إلى آخر، ومثال في ذلك صقر الحر الذي يحمل قياسًا يصل إلى "17" إنشًا ووزنًا يقارب من "1000" جرام إلى "1300" غرام، بحيث أن لكل صقر قاعدة محددة في أوزانه وقياساته الجسمانية وليست متشابهة؛ حيث إن الوزن يدخل في عوامل مختلفة مثل "الطرد والسباق وسرعة وحركة الطير أثناء القنص، ولكل صقر اختلاف في قدرة التحمل، كما تمثل شهية الصقر أهم أساسيات تربيته وتدريبه، ويجيد في ذلك الصقار المتمكن عن قرب وزن طيره؛ إذ سيكون ذا أداء وسرعة عالية أم لا، بحيث يجب على كل صقار معرفة صقرة المقتنى على أي وزن تفضيلًا ونهوضًا في أداء مميز وسريع يقدمه.