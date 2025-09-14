"سهم كابيتال" تختار البطل الأولمبي فايق عابدي سفيرًا لعلامتها التجارية دعمًا للابتكار ورؤية السعودية 2030

في خطوة تعكس التزامها بدعم الابتكار والتميّز، أعلنت شركة "سهم كابيتال"، الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية والمرخصة من هيئة السوق المالية السعودية، عن تعيين البطل الأولمبي فايق عابدي سفيرًا رسميًا لعلامتها التجارية.
ويُعد عابدي أول رياضي سعودي يشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، بعدما مثّل المملكة في منافسات التزلج على المنحدرات الثلجية، محققًا إنجازًا تاريخيًا جعله رمزًا للعزيمة والطموح.
وتجسّد مسيرة عابدي ملامح الجيل الجديد من السعوديين الذين يخوضون تجارب غير تقليدية ويعيدون صياغة مفهوم الممكن، في انسجام مع رسالة "سهم كابيتال" القائمة على تمكين التقدّم وخلق فرص للنمو بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
وفي هذا السياق، أكّد محمد عسيري، المدير المالي للشركة، أن "سهم كابيتال" ترى في إنجازات عابدي انعكاسًا لطموحاتها الاستثمارية، وقال: "سمات البطل الأولمبي من عزيمة ونظرة مستقبلية تتقاطع مع قيمنا في تمكين المستثمرين وتقديم حلول مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني."
وتُعرف "سهم كابيتال" بعضوها الأسرع نموًا في السوق المالية السعودية (تداول)، حيث تتبنّى نهجًا استثماريًا جريئًا وغير تقليدي، يعكس الروح التي قادت عابدي لتحقيق إنجازه الأولمبي. وتسعى الشركة، مسترشدة برؤية 2030، إلى تعزيز مستقبل المملكة الاقتصادي عبر ابتكار حلول استثمارية جديدة وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق.
وتُمثّل الشراكة بين "سهم كابيتال" وفايق عابدي رسالة إلهامٍ لجيل كامل، تؤكّد أن الشجاعة والإقدام قادران على فتح مسارات جديدة للنجاح، سواء في ميادين الرياضة أو في عالم أسواق المال.