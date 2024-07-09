سمو محافظ الأحساء يرعى إطلاق برامج تكامل الصيفية "بكره" في نسختها الثالثة.. ويُكرِّم جمعية كهاتين

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، اليوم "الثلاثاء" بمزرعة الحمراء، إطلاق برامج تكامل الصيفية (بكره) في نسختها الثالثة، المقامة بجامعة الملك فيصل بالشراكة الاستراتيجية مع منصة إحسان الوطنية وأرامكو السعودية، وبحضور عدد من الشركاء والداعمين.
ونوه سموه بدعم واهتمام القيادة الرشيدة- حفظها الله - للقطاعات غير الربحية، كأحد مستهدفات برنامج التحول الوطني المحققة لرؤية السعودية 2030، مشيدًا ببرامج بصمات العلمية والرياضية المقدمة للمشاركين من مختلف مناطق ومدن السعودية في الذكاء الاصطناعي، كما وجَّه شكره للشركاء الاستراتيجيين وللداعمين، الذين يهتمون بفئة الموهوبين من الأيتام المشاركين من 8 مناطق ومدن سعودية؛ لما قدموه من تسهيلات لإنجاح مثل هذه البرامج النوعية.
بعد ذلك اطلع سموه على عرض مرئي، يستعرض مخرجات البرامج الإثرائية التي تقدم للأيتام، وما حققته من نتائج في البرامج الصيفية، وما يقوم عليه المركز في هذا العام من تنوع البرامج المقدمة في (بكره) و(بصمات).
بعد ذلك تشرف المشاركون بالتقاط صورة جماعية مع سموه.
كما تم تكريم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "كهاتين" نظير مشاركة أبنائها في المعسكر الصيفي الإثرائي في مجال الذكاء الاصطناعي بالأحساء (بصمات).
وصرح المدير العام لجمعية كهاتين أ. محمد آل مانع: "تتنوع برامج العمل الخيري بتنوع احتياجات الإنسان؛ ما يتطلب تطوير وتحسين أداء المنظمات غير الربحية المنفذة لتلك المشاريع. ولحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين دور بارز وجلي في تطوير هذه المنظمات تماشيًا مع الرؤية الطموحة لتطوير العمل التطوعي وغير الربحي؛ فالجمعية حاضرة وداعمة للمبادرات النوعية الساعية إلى تعظيم العمل التنموي في جميع أنحاء السعودية".
كما شكر آل مانع جمعية البر بالأحساء والمنصة الوطنية "إحسان" وشركة أرامكو السعودية لدعمها الكبير لهذا البرنامج، والمجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام، وشكر أيضًا كل الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الخيرية المشاركة في البرنامج، والعاملين في مركز تكامل على جهودهم الكبيرة في إنجاح هذا البرنامج.