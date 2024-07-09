سمو محافظ الأحساء يرعى إطلاق برامج تكامل الصيفية "بكره" في نسختها الثالثة.. ويُكرِّم جمعية كهاتين

بعد ذلك اطلع سموه على عرض مرئي، يستعرض مخرجات البرامج الإثرائية التي تقدم للأيتام، وما حققته من نتائج في البرامج الصيفية، وما يقوم عليه المركز في هذا العام من تنوع البرامج المقدمة في (بكره) و(بصمات).